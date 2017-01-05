Patates Üreticisini Sevindirdi

Türkiye'nin en önemli tarım şehirleri arasında yer alan Aydın'da patates hasadı başladı. Yaz döneminde tarlada toptan kilosu 10 kuruşa satılan patatesin bu dönem 10 kat artarak 1 TL'ye satılması üreticileri sevindirdi.



Aydın'ın Karpuzlu İlçesinde patates üretimi yapan Nihat Akpınar, aşırı sıcaklar nedeniyle sıkıntılı bir yaz dönemi geçiren patates üreticisinin kış dönemi hasadı ile yüzünün güldüğünü belirterek hem rekolte hem de fiyat artışının yüzlerini güldürdüğünü söyledi.



"Patates Diyarı Ödemiş'e Bile Patates Satıyoruz"



Evliye Çelebi'nin 'Gök kubbenin altındaki en güzel yeryüzü' diye tarif ettiği Aydın'da çay ve muz gibi özel iklim şartları gerektiren tarım ürünleri dışında onlarca çeşit tarım ürünün yetiştiğini belirten Karpuzlulu Nihat Akpınar, "Bir zamanlar karpuz üretimindeki önceliği nedeniyle adı Karpuzlu olan ilçemizde de her çeşit tarımsal faaliyet yapılıyor. Yer fıstığı, zeytin, pamuk ve diğer ürünlerin yanında Karpuzlu önemli bir patates üretim merkezi idi. Pek çok kişi bıraktı ama bizim gibi patates üretimine devam edenler de var. Kış dönemi hasadını tamamladık. Hem rekolte hem de fiyatlardan memnunuz" diye konuştu.



"Fiyatlar 10 Kat Arttı"



Karpuzlu'da yaz dönemi patateste ürünün aşırı kuraklık nedeniyle gelişmediğini fidelerin de yaklaşık yarısının sıcağa dayanamayıp kuruduğu için üreticilerin zarar ettiğini belirten Nihat Akpınar, "Yazın üzüldük, kışın sevindik. Yazın kuraklığa bağlı sıkıntılardan dolayı dönemde 1 ton ürün alabildik. Tarlada kilosunu anca 10 kuruşa satabildik. Kış dönemi ise dönümde 4-5 ton civarında patates aldık, kilosu da 1 TL'ye satılıyor. Karpuzlu'da ürettiğimiz patatesler Marmaris ve Bodrum gibi turizm bölgelerinin yanında Patates diyarı Ödemiş'e bile patates satıyoruz" dedi.



Birçok kişinin Karpuzlu patatesini bilmediğini de belirten Nihat Akpınar, ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi'ndeki arazilerde yaklaşık 35 yıldır patates üretimi yaptığını kaydetti. - AYDIN