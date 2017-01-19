SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Patates Üreticisi 2 Yıldır Zararda
Patates Üreticisi 2 Yıldır Zararda
19 Ocak 2017 Perşembe 10:57
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9176838] DHA
2
99
29
sponsored ads
İtalya kabusu yaşıyor! Son 20 yılın en büyük faciası: 30 ölü
Dünyanın en büyüğü! Suudiler gözünü dikti, bir kent ihya olacak
Bu sözler kavgada söylenmez: Evlen, abazan kalma
Alkolü yasaklıyor, sigaraya darbe indiriyor
"Anlaştık" deyip bombayı patlattı: MHP'li bakanlar atanabilir
sponsored ads
Reina canisine iğrenç ödül
Polisi gördü, bıçağı kapıp Öcalan çıkartmasını kazıdı
Konser esnasında fazla zıplayınca göğüsleri fırladı
Eş değiştirme partilerine komşu oldu
sponsored ads
AK Partili vekilden HDP'lilere tokat gibi yanıt
İşte Acun Ilıcalı'nın iş ortamı
ABD açıkladı, dolar uçuşa geçti
Eşkıya'nın akıbeti belli oldu
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
'Hocam' sözü Kurmay Albay'ın başını yaktı
Dağdaki görüntü şaşkına çevirdi
Öğretmenlerinin toplu tecavüzüne uğradı, yaşam mücadelesi veriyor
Reina katliamının ilk kez yayınlanan görüntüleri
79 milyonu ilgilendiren torba! Emekli memura, borçluya müjde
Dünya devine gitti, ilk maçında şov yaptı
Yeni aldığı daireden çıkanlara çok şaşırdı, polisi aradı
Sektörün devlerinden biri rekor ücrete satıldı! İşte yeni sahibi
Milyonlarca liralık yatırım! Bir il yeniden inşa ediliyor
Türkiye'de tüketilmiyor, yabancılar milyonlar ödüyor
Elektrik kesintilerinin ana sebebi: Siber saldırı değil sincap!
Çılgın teklifi reddetti
Yusuf Şimşek dönemi bitti! İstifa etti
Bu fotoğrafa bakan herkes aynı soruyu soruyor
Kıyafetiyle Ata'nın galasını gölgede bıraktı
Sosyal medya Nusret'i konuşuyor! Son videosu 4 milyon izlendi
Ünlü çiftten kötü haber!
Başı dertte! Her şeyi göstermelik çıktı
Kayseri'deki kuyu vahşeti duruşmasında ortalık karıştı!
Olay sahneyle ilgili Şahan kararını verdi
Bakan açıkladı! Büyükanne desteğine yaş kriteri geliyor
Hayat kadınlarında HIV çıktı, ilişkiye giren 60 kişi tehlikede
Kılıçdaroğlu, çok tartışılan fotoğrafın hikayesini anlattı
Saat gece yarısı! Aleyna okul kıyafeti ve çantasıyla fena yakalandı
Güvercin hırsızlarına karşı ilginç yöntem
Aboubakar ne yaptın? Rezil oldu
'Melek yazar' cinayetinde yeni gelişme! Müebbet mi alacak?
Burası E-5 değil, Taksim Meydanı!
Bonservisi dudak uçuklattı
Eğlencesi, bu çifti hayattan kopardı; mahkemede 'Pişmanım' dedi!
Dünyanın en büyük stadının inşasına başlandı!
Davos'a damga vurdu: Dünyanın orta direği sallanıyor!
Kıvanç'ın karısı gönlünü küçük fenomene kaptırdı
Galatasaray acı gerçeği borsaya bildirdi
Öfkesini araçtan çıkaran Adanalı kadın konuştu: 'Zevk aldım'
Hastanede olay çıkardı, boğazına bıçak dayadığı görevliyi rehin aldı