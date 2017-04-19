Pat Pat Otu" Yiyen Çocuklar Zehirlendi

Sarıkamış ilçesinde 2 öğrenci, yörede "pat pat otu" olarak adlandırılan ottan zehirlendi.



Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesinde İstasyon Mahallesi'nde yaşayan E.T ve E.T, okula giderken yörede ilk baharda yeşeren ve "pat pat otu" olarak adlandırılan "hyoscyamus reticulatus" bitkisinden yedi.



Otu yedikten sonra mide bozukluğu şikayeti başgösteren öğrenciler, aileleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavilerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.