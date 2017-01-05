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Pastanede Yangın: 1 Ölü, 5 Yaralı - Ek Fotoğraflar

Pastanede Yangın: 1 Ölü, 5 Yaralı - Ek Fotoğraflar

Pastanede Yangın: 1 Ölü, 5 Yaralı - Ek Fotoğraflar


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