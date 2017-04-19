Gerçek bir tatlısever, tatlı yapmayı da sever.



Şimdi kendinizi çocukluğunuzdan beri damağınızı tatlandıran, en vazgeçemediğiniz lezzetlerden olan birbirinden nefis pastaların, kurabiyelerin enfes kokusu altındaki bir atölyede, size özel yorumunuzla bunları yaparken hayal edin. İşte bu, artık hayalin bir 'tık' daha ötesinde...Tatlıların arkasında yıllardır saklı kalan o çok gizli formüller, en kaliteli malzemeler ve size özel ekipmanlarla verilen derslerde Kahve Dünyası Atölyesi'nde gün yüzüne çıkıyor. Kahve Dünyası ustalarının maharetlerini, bu eğlenceli ortamda anlattığı derslerle siz de kısa sürede öğrenerek bir usta olacaksınız!Kahve Dünyası'nın lezzet ustalığı konusunda kendini kanıtlamış nefis tatlılarını hazırlayan ustalarımızın sizin için hazırladığı özel tariflerle siz de nasıl yapıldığını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız bu atölye tam size göre! Üstelik kendi özel yorumunuzla zenginleştirdiğiniz birbirinden lezzetli el yapımı tatlıları, özel kutularıyla sevdiklerinize de hediye edebileceksiniz.



Bu atölyede öğreneceğiniz ürünler:



•Frambuazlı Pastacı Kreması



•Frambuazlı Lava Sufle



•Kurabiye Canavarı



•Kırmızı Meyveli Croq'oche



•Çikolatalı Pizza



Keyifli vakit geçirmeniz ve afiyetle tüketmeniz dileğiyle….



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Zeytinburnu



Mekan : Veliefendi Fabrika Kahve Dünyası Mekan Adresi : Kartaltepe mah., 34145



Başlangıç Saati : 20.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Pastacılık ve Çılgın Tatlılar Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır