Passolig'de Türk Telekom mobil ödeme ayrıcalığı başladı

Türkiye'nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom'un, müşterilerine yeni nesil ödeme hizmetleri sunmak amacıyla kurduğu iştiraki Türk Telekom Ödeme Hizmetleri A.Ş., taraftarların Passolig işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için futbolseverlere yepyeni bir ödeme alternatifi sunuyor. Türk Telekom müşterileri, bundan böyle Passolig kart başvuru ve e-bilet kullanım süresi uzatma ücretilerinin ödeme işlemlerini sadece mobil cihazlarını kullanarak hızlı ve kolayca gerçekleştirebilecek. Bahsi geçen ücretler, faturalı hat sahiplerinin faturalarına yansıtılırken, faturasız abonelerin de bakiyelerinden düşülecek.

Passolig iş birliği ile futbolseverlere yeni bir ödeme alternatif sunduklarını belirten Türk Telekom Dijital İşler Direktörü Tuğrul Taşgetiren; "Türk Telekom olarak, ülkemizde mobil ödeme kullanımının yaygınlaşması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve bu segmentte stratejik iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Passolig ile yaptığımız anlaşma kapsamında, Türk Telekom müşterilerine Passolig kart başvuru ve e-bilet kullanım süresi uzatma işlemlerinin ödemelerini, kredi kartı bilgilerini paylaşmadan ve bayiye gitmek zorunda kalmadan gerçekleştirme olanağı sunuyoruz. Müşterilerimiz, bu sayede tüm bu işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde Türk Telekom Mobil Ödeme ile gerçekleştirebilecek. Gelecek dönemde de yeni iş birlikleri ile müşterilerimizin mobil ödeme ihtiyaçları için yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.