Passolig'de Türk Telekom Mobil Ödeme Ayrıcalığı

Türk Telekom'un yaptığı iş birliği çerçevesinde futbolseverler Passolig kart başvurusu ve e-bilet kullanım süresi uzatma ücretlerinin ödemesini Türk Telekom Mobil Ödeme ile cepten kolaylıkla yapabilecek.



Türk Telekom'un açıklamasına göre, başvuru ve süre uzatma ücretleri faturalı hat sahiplerinin faturalarına yansıtılırken, faturasız abonelerin de bakiyelerinden düşülecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Dijital İşler Direktörü Tuğrul Taşgetiren, Passolig iş birliği ile futbolseverlere yeni bir ödeme alternatif sunduklarını belirterek, Türkiye'de mobil ödeme kullanımının yaygınlaşması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ve bu segmentte stratejik iş birlikleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Müşterilerinin Passolig başvuru ve e-bilet süresi uzatma işlemlerinin ödemelerini, kredi kartı bilgilerini paylaşmadan ve bayiye gitmek zorunda kalmadan gerçekleştirebileceğini aktaran Taşgetiren, bu sayede işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde Türk Telekom Mobil Ödeme ile gerçekleştirebileceğini bildirdi.



Taşgetiren, "Gelecek dönemde de yeni iş birlikleri ile müşterilerimizin mobil ödeme ihtiyaçları için yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.