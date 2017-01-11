Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Stalin tarafından Orta Asyaya trenle sürgün dramını yaşan 94 yaşındaki Gürcistan'ın Vale kasabasında oturan Ahıska Türkü Seyfettin Dursunov, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Türkiye sınırına 8 kilometre uzaklıktaki Vale'de düşerek kalça kemiğini kıran ve 2 aydan beri bir türlü iyileşemeyen Dursunov, Posof Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının girişimleri ile ambulansla alındı. Posof'a getirilen Dursunova, "Allah Türkiye'yi bizim başımızdan eksik etmesin" dedi.
Pasof Sürgün Dramını Yaşayan Ahıskalı, Tedavi Için Türkiye'de
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Stalin tarafından Orta Asyaya trenle sürgün dramını yaşan 94 yaşındaki Gürcistan'ın Vale kasabasında oturan Ahıska Türkü Seyfettin Dursunov, tedavi için Türkiye'ye getirildi.
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