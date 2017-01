Paslanmaz Çelik Gövdeli İphone 8, Şık Cam Tasarımı ve Oled Ekranlı

iPhone 8 tamamen cam tasarımlı ve tıpkı iPhone 4'te olduğu gibi paslanmaz çelik gövdeli olabilir.





Paslanmaz Çelik Gövdeli iPhone 8 neden olmasın!



Apple yeni nesil iPhone 8'i 10. yılına özel çok daha farklı bir tasarımla sunması en büyük beklenti olarak karşımızda duruyor. Gün geçmiyor ki yeni bir söylenti ve o söylentiyi destekleyen haberler ortaya çıkmasın. Apple'ın yeni iPhone 8'i Eylül ayına kadar çıkarması beklenmiyor. Ancak son haberler nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bizlere ip ucu veriyor.



Tayvan'lı DigiTimes'ın kaynağını açıklamaktan kaçındığı haberine göre; Teknoloji devi Apple Foxconn ile olan tedarikçi ortaklığına son verip, imalat ortağı olarak paslanmaz çelik akıllı telefon gövdeleri ve çerçeveleri üreten Jabil'e siparişler verdi.



Paslanmaz Çelik Gövdeli iPhone 8!





Apple en son paslanmaz çelik gövdeyi iPhone 4 modelinde kullanmıştı. Bu modelden sonra şirket akıllı telefonlarında gövde seçeneği olarak çok daha esnek alüminyum tercih etti.



Son haberler,daha önce ortaya atılan, iPhone 8'in şık bir cam gövde ile geleceğini doğrularken, kasasının Foxconn tarafından üretilen alüminyum çerçeve ile gerçekleştirileceğine ters düşüyor.



Bunun yanında yeni iPhone 8'in gelecekte 3 farklı boyutta geleceği, Bunlardan birinde OLED ekran kullanılacağı, ikincinin ise LCD ekran olacağı ayrıca Kablosuz hızlı şarj desteğininde geleceği söyleniyor.



iPhone 8'in Ekranı OLED ve Kavisli Olacak!





