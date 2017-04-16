Paskalya Kutlamaları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı dolayısıyla Katolik, Ortodoks ve Ermeni kiliselerinde ayin düzenlendi.



Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'ndeki kutlama, Hatay ve farklı illerden gelen Ermeni vatandaşların katılımıyla başladı.



Kilise Papazı Avedis Tabaşyan, ayinde yaptığı konuşmada, kardeşlik ve barış mesajı verdi.



İskenderun Katolik Kilisesi başrahibi Lucian Abalintoaiei yönetiminde düzenlenen ayinde de ilahiler söylendi, dualar edildi.



Işıklarla süslenen Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini ise Kilise Papazı Dimitri Yıldırım yönetti.



Kiliseye gelen vatandaşlar mum yakarak dua etti.



Her üç kilisede de bayrama özgü olarak yumurta tokuşturuldu.