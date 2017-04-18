Paskalya İçin Tavşan Kız Oldu



Kırmızı bir mayo giyen Maitland Ward, elinde de Paskalya’ya özel renkli yumurtalarla yaşadığı yer olan Long Beach’de görüntülendi.







Seksi pozlar veren 40 yaşındaki ABD'li aktris, başına taktığı tavşan kulaklarıyla ilgi odağı oldu.







Instagram ve Snapchat hesaplarında yarı çıplak pozlar veren Ward, 2006 yılından beri Terry Baxter'la evli.