Paskalya Bayramının Geniş Bir Coğrafyaya Yayılan Tarihçesi

Her yıl Mart ayının sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan dönemde kutlanan Paskalya bayramı, bilinen en eski Hristiyanlık bayramı olmasıyla ünlüdür. Paskalya bayramının hikayesi ise çok daha köklü ve tarihseldir.



Hristiyanlık tarihinin en eski bayramlarından olan Paskalya bayramı, Doğu ve Batı arasında farklar olmasıyla birlikte Mart ayının sonundan Nisan ayının sonuna kadar değişiklik gösteren farklı tarihlerde kutlanır. Dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da bilinir.



İsa'nın dirildiği günü belirlemek, 8. yüzyıla kadar Doğu ve Batı kiliseleri arasında başlıca tartışma konularından biri olur. Anadolu'daki Hristiyanlar İsa'nın çarmıha gerildiği günü, Yahudilerin Pesah olarak kutladığı baharın ilk dolunayından sonraki güne denk gelen Yahudi Takvimi'ne göre 14 Nisan olarak belirlediler. Dirilişi ise bu tarihin iki gün sonrası olan 16 Nisan olarak seçtiler. Fakat Yahudi Takvimi'ndeki Nisan ayı, günümüzde kullanılan Gregoryen Takvimi'ndekine uymadığı için farklılıklar da gösterebilmektedir.



Batı'da Eastern olarak bilinen Paskalya, adını Sakson tanrıçası Eostar'dan alır. Hıristiyanlık öncesi pagan geleneklerinde Eostar için düzenlenen törenler, yerini Hristiyanların Paskal ayı olarak adlandırdığı İsa'nın dirilişi olarak da bilinen zaman diliminde kutlanarak değişim geçirmiştir.



İsa'nın dirilişinin kutlanmasından dolayı sembolik olarak doğurganlığın simgesi olarak bilinen tavşan kullanılır.