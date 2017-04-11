Paskalya Bayramını Ortodokslar ve Katoliklar Beraber Kutlayacak

Avrupa'da Hristiyan inancında Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve sonra da dirilişini temsil eden bahar bayramı Paskalya, üç gün sonra 14-17 Nisan tarihlerinde Ortodokslarla beraber kutlanacak. Hıristiyanlar için önem taşıyan Paskalyanın bu yıl aynı tarihlere gelmesi Hıristiyanlarda Katoliklerle, Ortodokslar arasındaki diyalog açısından önem taşıyor.



İki Ruhani Liderin Vereceği Mesaj Bekleniyor



Ortodoksluğun yaygın olduğu Rusya, Yunanistan, Balkan ve Asya ülkelerinde yaklaşık 400 milyona yakın Ortodoks dinin ruhani lideri İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos ile dünyada 1,2 milyar Katolik dinin ruhani lideri Papa Francis'in eş zamanlı ayinleri ve dünyaya verecekleri mesajları merakla bekleniyor.



2025'te Tekrar Beraber Kutlanacak



Farklı dinlerin Paskalya bayramını yine aynı tarihlerde kutlamaları 2025 yılına denk geliyor. Hristiyan aleminde resmi tatil ilan edilen 14-17 Nisan tarihleri arasında gelenek olan boyalı yumurta, çikolatalı tavşan, yumurta, kuzu ve çörekler karşılıklı hediye edilip çocuklar sevindiriliyor. - Kehl