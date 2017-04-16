Paskalya Bayramı Kutlandı

- Saint Porphyrius Kilisesi'ndeki anma törenine katılan Hıristiyanlar

Törene katılan Gada Tarazi ile röportaj Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar, Paskalya Bayramı dolayısıyla anma töreni düzenledi.



Gazze'deki Hristiyan ailelerin, Paskalya Bayramı'nı kutlamak amacıyla, Gazze'deki Saint Porphyrius Kilisesi'sinde toplandığı belirtildi.



Törene katılan Gada Tarazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En önemli bayramlarımızdan biri olan Paskalya dolayısıyla bu töreni düzenliyoruz. Bugün barış ve sevinç günüdür. Bayram mesajımız ise sevgi ve selamdır." dedi.



Tarazi, "Gelecek yıl Filistin'in özgürleşmesini, kutsal günlerimizi ve bayramlarımızı Kudüs şehrinde kutlamayı temenni ediyoruz." diye konuştu.