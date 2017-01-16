Pasinler Ovası'nın Can Suyuna Yatırım Onayı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Erzurum çiftçisinin yüzünü güldürecek müjdeyi verdi. Kalkınma Bakanlığı nezdinde sürekli girişimlerde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Erzurum milletvekillerinin çabaları doğrultusunda Pasinler Söylemez Barajı, 2017 yatırım programları arasında yer aldı.



Yıllardır kuraklıkla mücadele ederek ürün yetiştirmeye çalışan Erzurum Pasinler çiftçisinin yüzünü güldürecek ve tarım arazilerini suya doyuracak projeye Kalkınma Bakanlığı'ndan yatırım onayı geldi. İlk çalışmalarına 1956 yılında başlanmış olup, 2016 yılına kadar 3 kez revize edilen Pasinler Söylemez Barajı, 2017 yatırım programları arasında yerini aldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Erzurum milletvekillerinin yoğun uğraşları sonucunda, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından yatırım programına alınan Pasinler Söylemez Barajı'nın yatırım onayı resmi gazetede yayımlandı. Böylece barajın yapımı için bütün engeller ortadan kaldırılmış oldu.



HES ve Sulamasının toplam proje maliyeti 1 milyar 212 milyon 843 bin 217 lira olan Söylemez Baraj ile 347 bin 280 dekar alan tarım arazisinin sulanması ve yıllık 220,60 GWh enerji üretimi hedefleniyor.



Kendini yaklaşık 7 yılda amorti edecek projenin tamamlanması durumunda; yıllık tarımsal gelir 130 milyon 530 bin 652 lira, yıllık enerji geliri ise 43 milyon 127 bin 905 lira olup yıllık toplam gelirin 173 milyon 658 bin 557 lira olması hedefleniyor. Projeden faydalanacak olan çiftçinin geliri ise dekara net 500 lira olacağı belirtiliyor. - ERZURUM