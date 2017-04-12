Pasinler İmam Hatip Lisesi Hafızlık Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu.

Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Kur'an-ın Genç Muhafızları Hafızlık yarışması bölge finali 98 nisan tarihinde Gümüşhane'de yapıldı. Yarışmaya okulumuz öğrencilerinden Hafız Yunus Emre Ağveranlı Erzurum il birincisi olarak katıldı.



Merkez Kemaliye Camiinde Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi organizasyonunda düzenlenen yarışmaya Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Ağrı, Muş illerinden öğrenciler katıldı. Yarışma sonucunda öğrencimiz Hafız Yunus Emre Ağveranlı bölge birinciliği elde etmiştir.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf Akbaş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, yarışmaya katılan ve öğrencilere emek veren herkese teşekkür etti.



Okul Müdürü Yakup Azbay; emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ve mayıs 13 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye finalinde Pasinler'e Türkiye birinciliği hediye etmek istediklerini belirtti. - ERZURUM