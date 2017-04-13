Pasinler'de Doğalgaz Sevinci

Pasinler Belediyesi ise Palen Doğalgaz arasında ilçede doğalgaz kullanımı için sözleşme imzalandı.



Sözleşme gereği ilçede 2017 yılında doğalgaz kullanımına başlanacak. Vatandaşlar, ilçeye doğalgaz verilecek olmasından dolayı büyük sevinç yaşadı.



Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ve Palen Doğalgaz Genel Müdürü Tamer Sönmez ilçeye doğalgaz verilmesi konusunda önemli bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Erzurum mitinginde müjde olarak verdiği doğalgaz haberi ilçede bayram havası yaşattı. Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, ilçede doğalgaz kullanımı için adeta bir seferberlik başlattıklarını söyledi. Başkan Sertoğlu, Palen Doğalgaz tarafından ilçede çevrim istasyonu olarak kullanılmak üzere için 2.500 metrekare alan için tapu işlemlerinin başladığını söyledi. Başkan Sertoğlu,"Mayıs ayında doğalgaz altyapısı için ilk kazma vurulacak. Botaş'tan doğalgaz kullanımı için gerekli izinler alındı. İlk olarak Kasımpaşa mahallesi ve ilçe merkezine doğalgaz verilecek. Kasım ayında Allah'ın izni ile ilçemizde doğalgaz kullanımına başlanacak" dedi.



Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ve Palen Doğalgaz Genel Müdürü Tamer Sönmez'in yaptığı görüşmede Teknik Operasyon Yöneticisi Bekir Gül ve Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Bitlisli de hazır bulundu. - ERZURUM