Pascal'ın Oyunu" Sergisi Açıldı

Galeri Eksen'in organize ettiği "Pascal'ın Oyunu" adlı karma resim ve heykel sergisi sanatseverlerle buluştu.



Nişantaşı'ndaki Galeri Eksen'de açılan sergide, Soyhan Baltacı, Toprak Bek, Doğukan Çiğdem, Çağdaş Erçelik, Esra İlbeyli, Zafer Malkoç, Devran Öksüz, Nedret Pekcan, Şenay Platin, Muhammet Akay ve Özge Kahraman'ın farklı senaryolar ile oluşturduğu eserleri yer alıyor.



Seride açıklamada bulunan heykeltıraş Doğukan Çiğdem, "Aşkın gizemi yoktur, aklın ve o bedenin gizemidir. Gecenin yüzü yoktur, o var olmayan şeylerin yüzüdür." tanımıyla yola çıkarak, aşkın heykelini yapmak istediğini ve her duygunun bir form olduğuna inanarak, deneysel bir heykel ortaya çıkardığını söyledi.



Aşkı somutlaştırmadan bir heykel yapmaya çalıştığını ifade eden Çiğdem, mümkün olduğunca içine duygu yüklemeye çalıştığı bir formla sanatseverlerin karşısına çıktığını belirtti.



Ressam Zafer Malkoç da "Et Parçası" ismini verdiği bir seri yaptığını ve bunlardan biri olan çocuk resmiyle sergiye katıldığını belirterek, "Resimlerimde genelde hiçlik ve sosyo-psikolojik etkiler görülür. Kompozisyonlarım ise genelde açıktır ve renk kullanmamaya çalışırım. Daha çok insanlara gönderme yapıyorum ve düşündürmek istiyorum. Resimlere bakıldığında sorular sorulmasını istiyorum." dedi.



Sergiye katılımın yüksek olmasından dolayı ve farklı disiplinlerdeki sanatçılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen ressam Soyhan Baltacı, bu sergide sanatla insanın kendi gerçekliğini oluşturmada ne kadar katkı payı olduğunu görmeye çalıştıklarını belirtti.



Baltacı, sergiye 3 yıldır üzerinde çalıştığı seriden 4 farklı resimle "Ütopya" başlığı altında katıldığını, resimlerinde soyut bir mekan oluşturarak figür kullandığını söyledi.



Sergi, 10 Şubat'a kadar Galeri Eksen'de gezilebilecek.