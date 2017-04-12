Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Paşaköy'ün Altyapı Şebekesi Yenileniyor
Ara
BİST 91.165 %0,29
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,30 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Paşaköy'ün Altyapı Şebekesi Yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesinde kanalizasyon altyapı şebekesi yenileniyor.

Paşaköy'ün Altyapı Şebekesi Yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesinde kanalizasyon altyapı şebekesi yenileniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, MASKİ Genel Müdürlüğünün Paşaköy Mahallesinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Arslan'a Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan, Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları, MASKİ'nin teknik personelleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Vatandaşların, altyapı çalışmaları esnasında mağdur olmaması için çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Arslan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün il genelinde başlattığı altyapı hamlesi, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için. Bu nedenle, çalışmalar ivedilikle yürütülmeli" dedi. Kanalizasyon altyapısının yanında içme suyu altyapı projesinin de start alacağının müjdesini veren Arslan'a, Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları teşekkür etti. - MANİSA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Belediye Başkanı Ergün, Ersoy Arslan, Cengiz Ergün, Saruhanlı, Paşaköy, Manisa, Vatan, Türk