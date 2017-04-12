Paşaköy'de Çalışmalar İncelendi

Yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan da devam eden çalışmaları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Paşaköy Mahallesi'nde sürdürdüğü altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Arslan'a Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan, Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları, MASKİ'nin teknik personelleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Vatandaşların, altyapı çalışmaları esnasında mağdur olmaması için çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Arslan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün il genelinde başlattığı altyapı hamlesi, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için. Bu nedenle, çalışmalar ivedilikle yürütülmeli" dedi. Kanalizasyon altyapısının yanında içme suyu altyapı projesinin de start alacağının müjdesini veren Arslan'a, Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları teşekkür etti.