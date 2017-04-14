Pasaklı Kontes
Pasaklı Kontes, nisan ayında Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşuyor.
Pasaklı Kontes, nisan ayında Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşuyor.
Dolu dolu gülmece, biraz muzurluk, az buçuk hüzün, iki düm tek, üç beş zıplama, düşle düşünce, bolca kahkaha… Fabrika Sanat "Pasaklı Kontes" oyunuyla bu kez yetişkin seyircileri için sahnede. Özlem Aktaş, yazıp oynadığı "Pasaklı Kontes" adlı oyunuyla seyircisini selamlıyor. Perküsyonda Göksel Bayar onu yalnız bırakmıyor. Yönetmen İnan Ambarkütük.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu
Mekan Adresi : İcadiye Cad. No: 85
Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Pasaklı Kontes
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io