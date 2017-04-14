Pasaklı Kontes, nisan ayında Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşuyor.



Dolu dolu gülmece, biraz muzurluk, az buçuk hüzün, iki düm tek, üç beş zıplama, düşle düşünce, bolca kahkaha… Fabrika Sanat "Pasaklı Kontes" oyunuyla bu kez yetişkin seyircileri için sahnede. Özlem Aktaş, yazıp oynadığı "Pasaklı Kontes" adlı oyunuyla seyircisini selamlıyor. Perküsyonda Göksel Bayar onu yalnız bırakmıyor. Yönetmen İnan Ambarkütük.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Üsküdar



Mekan : Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : İcadiye Cad. No: 85



Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Pasaklı Kontes



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır