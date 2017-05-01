Paşabahçe'nin Tatlıfest Festivali 5-7 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek

Paşabahçe, 5-7 Mayıs tarihlerinde Küçük Çiftlik Park'ta ikinci kez düzenlenecek olan Tatlıfest'te ziyaretçilerle buluşacak.



Paşabahçe tarafından yapılan açıklamaya göre, tatlıseverleri bir araya getiren festivalde ziyaretçiler, Paşabahçe fotogram alanında, etkinlik süresince çektikleri fotoğraflarını ölümsüzleştirebilecek.



Tatlı tutkunları, etkinlik süresince çektikleri ve "#bendentatlısıyok" hashtagi ve "@pasabahce" etiketiyle paylaştıkları tüm fotoğraf karelerinin baskılarını, Paşabahçe fotogram alanında alabilecek. Alanda, DJ performansları ve konserlerin yanı sıra Kids Cooking Academy tatlı şefleri, katılımcı markaların şefleri, eğitmen ve konuşmacıları tarafından düzenlenecek 80'in üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.