Partneriyle İlişki Sırasında Kondomunu Çıkardı, Tecavüzden Mahkum Oldu

İsviçre'de kız arkadaşıyla birlikte olurken kondomunu çıkaran genç, tecavüzden suçlu bulundu. İsviçre'de görülen davada mahkeme, kız arkadaşının kondom taktığını düşündüğü adamın kondom takmadan cinsel ilişkiye girmesinin tecavüz suçu oluşturduğuna karar verdi. 47 yaşındaki adam mahkeme 12 ay tecil edilmiş hapis cezası verildi.

PARTNERİNİN KONDOMUNU ÇIKARDIĞINI FARK ETTİ

Fransız adam, kondomsuz ilişkiye girdiği kadınla sosyal medyadan tanışmış. Çift kadının evindeki ikinci buluşmalarında cinsel ilişkiye girdiler. İlişki öncesi adam kondom taktı ama daha sonra kadının farkına varamayacağı bir şekilde kondomu çıkarıp ilişkiye devam etti. Kadın ise partnerinin kondomu çıkardığını ilişki bittikten sonra fark etti ve mahkemeye başvurdu.

İSVİÇRE'DE İLK DEFA BÖYLE BİR KARAR VERİLDİ

Mahkemede müvekkilinin partnerinin kondomu çukardığını fark etmesi halinde ilişkiye girmeyeceğini söyleyen kadının avukatı mahkemenin ilk defa İsviçre'de böyle bir karar verdiğini belirtti.