Partililer, Başbakan Yıldırım'ın Balkon Konuşmasını Bekleniyor

Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde balkon konuşmasıyla vatandaşlara seslenecek.



Başbakan Binali Yıldırım'ın parti genel merkezinde balkon konuşması yapacak. AK Parti Genel Merkezi'nin önüne dev ekranlar kuruldu, partililer Başbakan Yıldırım'ın konuşmasını bu ekranlardan takip edebilecek. Parti, AK Parti bayrakları ile donatıldı. Vatandaşlar, parti genel merkezine gelmeye başladı. Öte yandan, genel merkezde yoğun güvenlik önlemleri alındı. - ANKARA