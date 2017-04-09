Partilerinden Istifa Edip AK Parti'ye Katıldılar

Dolunay Partisi Adıyaman il teşkilatı ve Kahta ilçe teşkilatında bulunan başkan ile parti üyeleri istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Dolunay Partisi İl Başkanı Şükrü Han ve Kahta ilçe Başkanı Murat Gökalp'ın bulunduğu 60 parti üyesi partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılım sağladı. AK Parti'ye geçen başkan ve üyeler, 16 Nisan referandum unda 'Evet' oyu kullanacaklarını kaydetti. Noter huzurunda istifa ettiklerini belirten eski Adıyaman İl Başkanı Şükrü Han, "Noter huzurunda istifamızı verdik. Bugün AK Parti saflarına katıldık. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Referandumda 'Evet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.



AK Parti Kahta ilçe Başkanı Engin Akel ise Şükrü Han ve bazı Dolunay Partisi üyelerinin partilerine geçmesinden mutlu olduğunu ifade ederek, "Ülke olarak çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Yeni bir dünya düzenin kurulduğu şu günlerde insanlığın en fazla adalete ve mutluluğa ihtiyaç duyduğu bir dönemde partimize katılan dolunay eski parti başkanlarına ve üyelerine teşekkür ederim" dedi.



(Hüseyin Türkoğlu / İHA)