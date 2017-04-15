Parti Mitinginde Yeterince "Coşkulu" Bulunmayınca Kovuldular

Fransa'nın Toulouse kentinde perşembe günü Cumhuriyetciler (LR) Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı François Fillon için düzenlenen mitingde 3 kişi yeterince "coşkulu" olmadıkları için kovuldu.



Güvenlik görevlilerine göre, 3 Fransızın yeterince alkışlamadığı gerekçesiyle mitingden kovulduğu bildirildi. Çıkışta devlet kanalı France 3'e konuşan vatandaşlar coşku yetersizliğinden dışarı atıldıklarını söyleyip, oraya sadece sorularına cevap bulmaya, dinlemeye, görmeye, ikna olmaya gittiklerini açıkladı. France 3 kanalının ulaştığı Fillon ekibi, kovulan 3 kişinin adayın güvenliğini tehdit edebilecek bir noktada bulunduğu ve şüphe uyandıracak şekilde durduğunu belirtti. - PARİS