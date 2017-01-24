Sevimli hayvanların hikayesini anlatan" Parti Hayvanları Müzikali", izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



"Sevimli hayvanların yaşadığı Sarmaşık Ormanı'nda işler her zamanki gibi. Düşünceli fakat aklı kıt ayı Panda, çok aç bir şekilde uyanıyor ve kamışsız kaldığını farkediyor. Bu yüzden de, sonunda arkadaşlarına haber veriyor, Arı ve kedi ile birlikte raydan çıkan bir yolculuğa başlıyor. MarsuPilamiler'de aile olmaya hazırlanıyor çünkü küçük bir Marsupilami dünyaya gelecek fakat bir gece ansızın yaramaz çocuk ormanda gezinirken yavrunun doğacağı yumurtayı çalıyor, ormanda birşeylerin ters gittiğini gören orman halkı bu duruma çözüm bulmak için birlik olup mücadeleye başlıyorlar. Öyle zor bir yolculuk başlar ki oyun tam anlamıyla bir macera havasında ilerler. Üstelik tembel ve yaramaz çocuk, MarsuPilamiler ve orman arkadaşlarının yolculuğunu engellemeye çalışır. Arkadaşlığın, dayanışmanın ve dürüstlüğün önemini vurgulayan Marsupilami Müzikali minik seyircilerimize muhteşem bir heyecan ve görsel şölen yaratıyor."