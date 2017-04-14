Parti Atıştırmalıkları

Soffa Mutfak Atölyesi'nde şimdi parti zamanı...Baharın gelişi ile azıcık eğlenceye ne dersiniz?

Parti Atıştırmalıkları

Soffa Mutfak Atölyesi'nde şimdi parti zamanı...

Baharın gelişi ile azıcık eğlenceye ne dersiniz? Sevdiklerinizle bir araya gelip harika  davetler vermek artık çok daha lezzetli 

olacak.

Bufalo mozarellalı brushetta (ikram)

Yeşil körili tavuk çıtır baget ile

Nachos ve guacamole Karides şiş lime ve şarap sos ile

Keçi peynirli ve frambuaz soslu atıştırmalık (demo)

Erik ve Kuş üzümlü soslu bonfile şiş

Çikolatalı mousse (ikram)

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Soffa Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15-17-19

Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Parti Atıştırmalıkları

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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