Soffa Mutfak Atölyesi'nde şimdi parti zamanı...



Baharın gelişi ile azıcık eğlenceye ne dersiniz? Sevdiklerinizle bir araya gelip harika davetler vermek artık çok daha lezzetli



olacak.



Bufalo mozarellalı brushetta (ikram)



Yeşil körili tavuk çıtır baget ile



Nachos ve guacamole Karides şiş lime ve şarap sos ile



Keçi peynirli ve frambuaz soslu atıştırmalık (demo)



Erik ve Kuş üzümlü soslu bonfile şiş



Çikolatalı mousse (ikram)



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Soffa Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15-17-19



Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Parti Atıştırmalıkları



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır