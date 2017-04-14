Parti Atıştırmalıkları
Soffa Mutfak Atölyesi'nde şimdi parti zamanı...Baharın gelişi ile azıcık eğlenceye ne dersiniz?
Soffa Mutfak Atölyesi'nde şimdi parti zamanı...
Baharın gelişi ile azıcık eğlenceye ne dersiniz? Sevdiklerinizle bir araya gelip harika davetler vermek artık çok daha lezzetli
olacak.
Bufalo mozarellalı brushetta (ikram)
Yeşil körili tavuk çıtır baget ile
Nachos ve guacamole Karides şiş lime ve şarap sos ile
Keçi peynirli ve frambuaz soslu atıştırmalık (demo)
Erik ve Kuş üzümlü soslu bonfile şiş
Çikolatalı mousse (ikram)
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Soffa Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15-17-19
Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Parti Atıştırmalıkları
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io