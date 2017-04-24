Parmaklıklar Ardında" Öğrendikleri Gelir Kapısı Oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Nevzat Kurt, "parmaklıklar ardında" öğrendiği el dokumacılığını şimdilerde bir bölümünü atölyeye çevirdiği evinde sürdürüyor.



Bir çocuk babası Kurt (45), cezaevinde boş zamanlarını değerlendirmek için arkadaşının tavsiyesiyle açılan meslek kurslarına katılarak, rengarenk iplerden kırlent, duvar süsü ve sırt çantaları yapmaya başladı.



Bu sayede kazandığı parayı ailesine göndererek, evinin geçimini sağlayan Kurt, şimdilerde el dokumacılığını bir bölümünü atölyeye çevirdiği evinde sürdürüyor.



Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevinde kaldığı 6 yıl boyunca yaptığı ürünleri satarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.



Devletin sağladığı olanaklar sayesinde el dokumacılığını öğrendiğini vurgulayan Kurt, "Cezaevine girerken hiçbir mesleğim yoktu. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra güzel bir meslek sahibi oldum." dedi.



Kurt, cezaevine girmeden önce bu işi bilmediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Orada bir arkadaşım vardı. El işini bana göstermişti. Ben de meslek kurslarında el dokumacılığı kursuna katılarak bu işi öğrendim. Bu işi cezaevinde bir haftada öğrendim. Eşimin geçimini sağlamak, çocuğumun okuması için bunları yapıp sattım. Kızımın iyi bir eğitim alması benim için çok önemliydi. Şu anda 2 ürün siparişi aldım. İnşallah bu işi büyüterek ileride iş yeri açmak istiyorum. Özelikle yeni evlenen genç kızlar çeyizlerine koymak için talepte bulunacaklarını düşünüyorum."