Salim Dörtcan'ın uyarlayıp yönettiği "Parmak Çocuk" tiyatro oyunu çocuklarla buluşmaya devam ediyor.



Uyarlayan - Yöneten: Salim Dörtcan



Müzik: Erdem Tarabuş



Dekor: Mie Tasarım Grup



"Çiçekle dans etmeye başlar, çiçeği bırakır çiçekle konuşur ve uyuya kalır. Çiçek büyür ve açar parmak boyunda bir kız çiçeğin içinden çıkar ve bu kız kadının hayalini kurduğu çocuğu olur. Ona elbiseler diker mutlu bir hayat sürerlerken pencereden içeri giren kurbağa kızı görür ve oğluna oyuncak olarak yaşadığı bataklığa götürür. Yaşadıkları bataklıkta bambu kamışlarının arasına kızı hapseder, kızın yakarışlarını duyan leylek kızı kurtarır. Kızı kurtardığını anlayan kurbağalar leyleği yakalarlar. Bu gürültüleri duyan kız geri döner ve leyleğe olan vefa borcunu ödemek için leyleği kurtarmak ister. Fareden yardım alan kız leyleği kurtarır. Buna mutlu olan leylek parmak çocuğun hayalini gerçekleştirmek için onu fantastik çiçekler ülkesine götürür. Orada parmak çocuğu gören parmak kız gerçek bir arkadaş bulmuştur bu mutluluğu annesi ile paylaşmak için parmak çocuğu alıp annesine getirir. ve oyunumuz mutlu son ile bitmiş olur."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon



Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Parmak Çocuk - Tiyatro Mie



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır