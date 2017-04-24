Parmağının Bir Kısmı Kopan Suriyeli Mülteci Tedavi Altına Alındı

Afyonkarahisar'da motosikletini zincirini yağlamak isterken parmağının bir kısmı kopan Suriyeli mülteci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, olay Gazlıgöl Caddesinde meydana geldi. Muhammet Habbub (24) isimli Suriyeli mülteci, evinin önünde kendisini ait motosikletin zincirini yağlarken henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü sağ elini çark ve zincir arasına kaptırdı. Olayda talihsiz gencin sağ işaret parmağının bir kısmı koptu. Habbub, olayın ardından çevredekilerin yardımı ile kopan parmak parçası ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR