Parmağına Sıkışan Yüzüğü Itfaiye Ekipleri Çıkarttı

Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan İrfan Genç (41), parmağına taktığı yüzüğü, bütün uğraşlarına rağmen çıkartamadı. Genç, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvurdu.



İtfaiye ekipleri, durumu anlatması üzerine Genç'in parmağında sıkışan yüzüğü ip yardımıyla çıkarttı.



Genç, yüzüğü çıkartan itfaiyecilere teşekkür etti.