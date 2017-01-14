Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan İrfan Genç (41), parmağına taktığı yüzüğü, bütün uğraşlarına rağmen çıkartamadı. Genç, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvurdu.
İtfaiye ekipleri, durumu anlatması üzerine Genç'in parmağında sıkışan yüzüğü ip yardımıyla çıkarttı.
Genç, yüzüğü çıkartan itfaiyecilere teşekkür etti.
Parmağına Sıkışan Yüzüğü Itfaiye Ekipleri Çıkarttı
Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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