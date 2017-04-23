Parmağımdaki Yüzüklerle Bayan Barış Manço Oldum"

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, Adana'da katıldığı güzellik ve ayak sağlığı merkezinde kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Adanalı kadınlar, Deniz Akkaya ile fotoğraf ve selfie çektirmek için adeta yarıştı. Ellerine solaryum, kalıcı oje, yüzüne cilt bakımı yaptıran ünlü yıldızın ilgisini en çok aqua terapi yaparak vücudu rahatlatan su yatağı çekti. Deniz Akkaya, zayıflamayı sağlayan yaklaşık 21 bin lira değerindeki led ışıklı su yatağı üzerinde de poz verdi.



Parmaklarına taktığı yüzükler ve takıları ile dikkat çeken Deniz Akkaya, "Ekrana çok sade çıktığım için arkadaşlarım takı takmam konusunda çok ısrar ettiler. Ben de hem onları kırmamak hem de kadınlığımı hatırlamak için takmak istedim. Parmağımdaki yüzüklerle de bayan Barış Manço oldum" diye konuştu.



Açılışa gelen müzik grubunun çellosuyla da poz veren Deniz Akkaya, "Profesyonelce bir müzik aleti çalmayı çok isterdim" dedi.



(İHA)