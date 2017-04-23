Parmağa Sıkışan Yüzük Kesilerek Çıkarıldı

İZMİT'te denemek için taktığı arkadaşının yüzüğü parmağına sıkışan Melih Üçüncü itfaiyeye gitti. Melih Üçüncü'nün parmağına sıkışan yüzük itfaiyeciler tarafından kesilerek çıkarıldı.



İzmit'te bir arkadaşının yüzüğünü beğenerek denemek için parmağına takan Melih Üçüncü yüzüğü çıkartamadı. Uzun süre yüzüğü çıkartmak için uğraşan Melih Üçüncü başarısız olunca arkadaşı ile birlikte itfaiyeye giderek yardım istedi. İtfaiyeci yüzüğü kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak yüzüğü kesmeye başladı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Melih Üçüncü'nün parmağını yakmaması için su döküldü. Yaklaşık 2 dakika süren işlemin ardından Melih Üçüncü'nün parmağındaki yüzük kesilerek çıkartıldı. Melih Üçüncü itfaiyecilere teşekkür etti.



- Kocaeli