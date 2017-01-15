Parmağa Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı

Adıyaman'da, bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çıkarıldı.



Adıyaman'da, ikamet eden İrfan Genç (41), parmağına sıkışan yüzüğü çıkartmak için uzun bir süre çaba sarf etti. Bir türlü yüzüğü çıkaramayan Genç, parmaklara sıkışan yüzüğün itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığını haberlerde görünce Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. Durumu anlatan Genç'in parmağına sıkışan yüzük itfaiye erleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı. - ADIYAMAN