Parkta Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Şahıs Tutuklandı
Samsun’da parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanıp mahkemece tutuklandı.
Samsun'da parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanıp mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki Zeytinlik Parkında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda parkta yaptıkları takipte T.E.'nin bir kişiye bir paket bonzai sattığını tespit etti. Olayla ilgili T.E., gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAMSUN