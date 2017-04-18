Parkta Uyku İlacıyla Dolandırıldığı İddiası

Kırşehir'de, ilaçlı meyve suyu ile uyuttuğu yaşlı adamı dolandırdığı iddia edilen zanlı Antalya'da gözaltına alındı.



İddiaya göre, Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki parkta oturan H.K.A'nın (69) yanına yaklaşan S.S (41), bir süre sohbet ettikten sonra içerisinde uyku ilacı bulunan meyve suyu ikram etti. Meyve suyunu içen H.K.A. oturduğu bankta uyuyakaldı.



Yaşlı adamın bu durumundan faydalanan S.S, cebindeki 150 lirayı alarak kayıplara karıştı. Uyandıktan sonra dolandırıldığını anlayan H.K.A, 155 Polis İmdat hattını arayarak şikayetçi oldu.



Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine park civarındaki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıyı tespit etti.



Kimlik bilgilerini diğer illerdeki emniyet müdürlüklerine gönderen ekipler, zanlının Antalya'da olduğu bilgisi üzerine ortak operasyonla S.S'yi yakaladı.



Zanlının Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.