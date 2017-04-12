Parkta Engellinin Cep Telefonu Gasp Ettiler

BURSA'da tekerlekli sandalye ile parkta dolaşan engelli bir kişiyi döverek cep telefonunu alan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.



Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Bir çok suçtan kaydı bulunan 21 yaşındaki Sümeyye A.,tekerlekli sandalye ile gezen Halil İbrahim Y.'nin yanına yaklaşarak tanışmak istedi. Sümeyye A., bir süre sonra Halil İbrahim Y.'yi döverek elindeki cep telefonu alıp kayıplara karıştı. Sümeyye A. ve olay anında kendisine gözcülük yapan Volkan E., Merinos Mahallesi'nde yakalandı. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler, yağma suçundan adliyeye çıkartıldılar.



- Bursa