Parkomatçılar Terör Konusunda Bilgilendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Güç Sende" projesi kapsamında parkomatçılara terör konusunda bilgiler verildi.



Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Terörle Mücadele Bilgilendirme ve Önleme Şube Müdürlüğü personeli Mulla Karakuş, sinevizyon eşliğinde parkomat görevlilerine terör konusunda bilgi verdi.



Toplumların hayatında en önemli unsurun eğitim olduğunu belirten Karakuş, şöyle konuştu:



"Eğitimin en önemli güzelliği ise insanlar eğitim alırken birbirlerini tanıma şansı buluyorlar. İlimizde daha önce gerçekleştirdiğimiz 'Mahallem huzurlu, bilgi güçtür, 'Adıyaman huzurlu' isimli projelerde görüldüğü üzere bu projeler sayesinde bütün kurumların bir araya gelmesi, birbirini tanıması ekmek ve su kadar önemlidir. Bilgi güçtür, bilgisiz başarı olmaz sözlerinde olduğu gibi hepimizin bilgiye ve paylaşıma ihtiyacı vardır."



Toplantıda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Düzgün de hazır bulundu.