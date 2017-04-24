Parkomat Sistemi Uygulamaya Girdi

Bitlis'te otopark sorunu çözmek amacıyla parkomat sistemine geçildi.



Yapılan ihalenin ardından Nur Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Veysel Karani Sokak, Alemdar Sokak ve Eski Sanayi Sitesi alanında kurulan parkomat sistemi hizmete alındı. Sistemin kurulduğu bölgelerde 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen ücret tarifesine göre araç parkı yapılabilecek.



İçişleri Bakanlığınca Bitlis Belediye Başkanvekilli olarak görevlendirilen Vali Ahmet Çınar, 14 personelin istihdam edildiği parkomat sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Parkomat sisteminde altyapı çalışmaları tamamlandı. Halkımızın yaya ve araç trafiğinde rahat edebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu sistem hem esnaf hem de sürücüler için avantajlar sağlayacak. İlk etapta belirli istikametlerde uygulamaya başladık. Uygulamanın oturmasıyla diğer cadde ve sokaklarda da bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Uygulamanın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."



Bu arada, Bitlis Belediyesince belirlenen parkomat tarifesine göre, 15 dakikaya kadar geçici parklardan ücret talep edilmeyecek sistemde, 15 dakikayı aşan parklarda, 1 saat park ücreti 1,5, 3 saat park ücreti 3, 6 saat park ücreti 5 ve günlük park ücretinin ise 10 lira olacağı bildirildi.