Parkomat İhalesi'ne katılan olmadı…

Saat 15.30'da İhale Komisyonu huzurunda gerçekleşen ihaleye katılan olmadı. Yapılan açıklamada 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43. ve 49.maddesi gereğince bundan sonra Encümen huzurunda 15 gün sürede gerçekleşecek encümen toplantısında pazarlık usulü ile ihaleye çıkacağı belirtildi.



Keşan'da Merkez Coşkun Tezelli Sokak Girişinden, Tekel Meydanına kadar İsmail Saraç Caddesi 28 araç , Tekel Meydanından , Sebat Sokak ile Demirciler Caddesi Arası 5 araç, Tekel Meydanından, Paşayiğit Caddesi Kesişimine Kadar Demirciler Caddesi 35 araç, Demirciler Caddesinden, Hayribey Sokağa Kadar Dr. Tayyip Akalın Caddesi 40 araç, İsmet İnönü Caddesinden, Paşayiğit Caddesine Kadar Fevzi Çakmak Caddesi 40 araç, Hastane Caddesinden, Rasim Ergene Caddesine Kadar Paşayiğit Caddesi 55 araç, Demirciler Caddesinden, Fevzi Çakmak Caddesine Kadar Kazım Karabekir Caddesi 30 araç, Paşayiğit Caddesinden, Dr. Tayyip Akalın Caddesine Kadar Güven Sokak 8 araç, Cumhuriyet Caddesinden, Şube Sokağa Kadar Şehitlik Caddesi 30 araç, Şehitlik Caddesinden Paşayiğit Caddesi Kesişimine Kadar Hastane Caddesi 20 araç, Kurtuluş Caddesinden, Şehit Komando Er Levent Çembelli Sokağa Kadar Hayribey Sokak 20 araç olmak üzere toplam 311 araçlık parkomat ile otopark yerlerinin 2 (İki) yıllığına kiraya verilip işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştı.



