Parkinson Hastasından 21 Saattir Haber Alınamıyor

Derebucak ilçesinde, evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Hamdi Özer'i (78) arama çalışmaları devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde ikamet ettiği evinden ailesine haber vermeden ayrılan Özer'in kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya'dan gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün arama çalışmaları devam ediyor.



Arama çalışmaları, Çamlık Mahallesi Medi Yaylası'ndaki patika yol mevkisinde sürdürülüyor.



Bölgedeki arama tarama faaliyetlerine, jandarmanın koku almaya duyarlı arama kurtarma köpeği de katılırken, insansız hava gözlem aracı drone desteği de alınıyor. Beyşehir Kaymakamı ve Derebucak Kaymakam Vekili Muzaffer Şahiner de sahada arama çalışmalarında faaliyet gösteren ekiplere eşlik ediyor.