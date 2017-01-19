Parkinson Hastası İsmail Avşin, Kıl Testere ile Harikalar Yaratıyor

İstanbul Sultanbeyli'de giderleri belediye tarafından karşılanan sanat evinde suntaları elmas gibi işleyen parkinson hastası İsmail Arşiv, mücadele azmiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

SUNTALARI ELMAS GİBİ İŞLİYOR

İsmail Avşin... Nam-ı diğer İsmail Hoca... Onunkisi sanata adanmış bir hayat. Marangozlarda kimsenin yüzüne bakmadığı suntaları kıl testereyle bir elmas gibi işliyor adeta...



PARKİNSON HASTASI

Giderleri Sultanbeyli Belediyesi tarafından karşılanan sanat atölyesinde 30 yılını verdiği sanatını gençlere aşılamak için bir arı gibi çalışan İsmail hoca, bir taraftan da parkinson hastalığı ile mücadele ediyor.



TESTEREYİ ELİNE ALINCA TİTREMESİ DURUYOR

Karşınızda konuşurken zangır zangır titreyen adam, ahşabı ile kıl testeresini eline aldıktan sonra ameliyata girmeye hazır bir cerrah edasıyla sapasağlam oluyor birden. Doktoru da sıkı sıkı tembihlemiş Avşin'in "sakın yaptığın işi bırakma" diye.



"NE KADAR ZAMANDA YAPTIN?" SORUSUNA MANİDAR CEVAP

Eserlerini ne kadar zamanda yaptığını soranlara da manidar bir cevabı var. İşi bitirdiği süreye, sanata başladığı tarihi ekliyor. Basit bir matematik... Üç ayda bitirdiyse, 3 ay 30 yıl...



ASIL MESLEĞİ ÖĞRETMENLİK

Usta yönetmenlerin insan odaklı filmlerine taş çıkartacak bir de hikayesi var. Asıl mesleği öğretmenlik... Bir gün çarşıya ahşaptan ufak bir parça yaptırmak için giden İsmail hocamız, "kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış" sözünün hakkını verip, kızdığı marangoz sayesinde ilk adımını atmış ömrünü adadığı sanata... O gün bugündür eksik olmaz elinden kıl testeresiyle ahşabı.









