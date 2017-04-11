Parkinson Erkeklerde Daha Çok Görülüyor"

Parkinson hastalığının 60 yaş üstü erkeklerde kadınlardan daha fazla görüldüğü bildirildi.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Gültekin, Dünya Parkinson Günü kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, parkinson hastalığının 1817'de İngiltere'de bir hekim tarafından ilk kez teşhis edildiğini hatırlattı.



Türkiye Parkinson Derneğinin etkinliği kapsamında parkinson hastaları ve yakınlarıyla bir araya gelerek hastalık konusunda bilinç oluşturmak istediklerini belirten Gültekin, şu bilgileri verdi:



"Parkinson hastalığı 60 yaş üstü erkeklerde kadınlara göre daha çok görülüyor. Zaten nörolojik hastalıklarda en sık alzheimer ve parkinson hastalığıyla karşılaşıyoruz. Bu hastalık, hareketlerde yavaşlamayla beraber titreme şeklinde ortaya çıkıyor. Bu belirtiler yüzde 75 oranında hastanın tek taraflı sağ ya da sol tarafında başlıyor ve zaman içinde yer değiştirebiliyor. Hastalığın bu belirtilerinden yılar önce, koku almada azalma, depresyon, uyku bozuklukları, gece uykularında bağırıp çağırma gibi belirtiler görülebiliyor. Parkinson hastalığının günümüzde tedavisi ilaçla başlıyor. Fakat dünyada ilaç dışında cihazlarla tedaviler de bulunuyor. Tavsiye edilen cihaz destekli tedavilerin üçü de üniversitemizde uygulanıyor."