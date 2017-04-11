Parkinson'da üç basamaklı tedavi yöntemi

Yrd. Doç. Dr. Haluk Gümüş: "Hastaların yüzde 90-95'i bu yöntemle tedavi ediliyor"



KONYA - Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Haluk Gümüş, parkinson hastalığının üç basamaklı yöntemle tedavi edildiğini, hastaların yüzde 95'inin günlük yaşama adapte olabildiğini söyledi.

Parkinson'un toplumda sık görülen hareket bozukluğu hastalığı olduğunu, en çok ellerde titreme ve hareket kısıtlılığı olarak bilinse de, hastalık başlangıcından 10-15 yıl önce kişilerde belirtilerinin ortaya çıktığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Haluk Gümüş, "Bu belirtiler koku alma bozuklukları, kabızlık, uyku bozuklukları, tedavi edilmekte gecikilen depresyondur. Toplumda bilinen ve sıkça gördüğümüz istirahat sırasında ellerde titreme, yürüme güçlüğü, adım atmada güçlük, merdiven dönüşlerinde güçlükler bu hastalıkta en çok gördüğümüz hareket bozukluklarıdır. Zaman içerisinde bu hareket bozuklukları şikayeti gittikçe artmakta ve buna diğer semptomlar eklenmektedir. Ancak hastalığın ilk görülen semptomu hareketlerde kısıtlılık, el, ayak ve çenede, dilde görülen titreme şikayetidir" dedi.

"Üç basamaklı tedavi yöntemi"

Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Haluk Gümüş, üç basamaklı tedavi yöntemiyle Parkinson hastalarının günlük yaşama adapte olduğunu belirterek, tedavi şeklini şöyle anlattı; "İlk basamak tedavi hastalığa ilk teşhis konulduğunda yapılan tedavi ilaç tedavisidir. Kullandığımız medikal tedavi ilaçlarımız var. Bunları basamaklı bir şekilde ayarlamaktayız. İkinci basamak tedavi dediğimiz şey uyku bozuklukları, depresyon, kabızlık gibi şikayetlerin tedavisi. Eğer bu tedavi şekilleriyle hastanın titremesinde, yürüme bozukluğunda düzelme sağlayamıyorsak cerrahi dediğimiz derin beyin stimülasyonu dediğimiz şekilde beyne bir elektrot yerleştirerek hastanın hareket bozukluğunu düzeltme amacına gitmekteyiz. Hastaların yüzde 90-95'inde bu üç tedavi yöntemiyle semptomlar tedavi altına alınmakta."

Parkinson hastalığının toplumda çok bilinen bir hastalık olmadığını, medyatik birkaç kişinin hastalığa yakalanmasından sonra daha bilinir hale geldiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Haluk Gümüş, Dünya Parkinson Haftasının bu hastalığın bilinilirliğini artırdığını kaydetti.

(İP-