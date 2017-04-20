Parke Taşlarının Altında Kalan Suriyeli Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, istifli durumdaki parke taşlarının devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan Suriye uyruklu Cuma S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Çavuşköy Mahalles'inde devam eden yollara parke taşı döşeme çalışmaları sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye söre, sürücü Muammer B. kullandığı iş makinesinin kepçesindeki parke taşlarını yol üzerine bıraktı. İstifli parke taşlarını düzenlemeye çalışan Suriye uyruklu Cuma S. devrilen parke taşlarının altında kaldı.



Ağır yaralanan Cuma S, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansındaki görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı adam, ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - BURSA