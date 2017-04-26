Parke Çalışmalarında Yeni Adres Ekinci Mahallesi

Eskiyen ve kullanışsız hale gelen yollarda hızla müdahale eden HBB ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'nde parke çalışmalarına başladı. Bozulan ve çukurlaşan yolların iyileştirme ve düzenleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden ekipler, yolu güvenli ulaşıma uygun hale getireceklerini açıkladı.

Hatay'ın her ilçesinde eşit hizmet vererek halkın temiz ve güvenli ulaşım sağlamaları amacıyla özverili çalışmalarına devam eden HBB ekipleri, bakım, onarım, yol yapım ve iyileştirme hizmetlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti.

