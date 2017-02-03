Parke Çalışmaları Kumkuyu'da Devam Ediyor

Parke hizmeti konusunda belediye olarak kendilerini ispat ettiklerine vurgu yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli sınırları dahilinde parke hizmeti götürmediğimiz mahalle yoktur. Yaptığımız parke çalışmalarıyla Erdemli merkez ve tüm mahalleler güzel bir görünüme sahip oldu" dedi.

Erdemli Belediyesinin parke yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri Kumkuyu mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaptıkları tüm hizmetlerin Erdemli'yi bir adım öteye götürmek için olduğunu savunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 2009 yılından bu yana parke yol çalışmasında rekor kırdıklarını söyledi. Erdemli'ye çağ atlattıklarını dile getiren Belediye Başkanı Tollu, şehrimizin tüm mahalleleriyle güzel bir görünüme kavuşabilmesi için mümkün olan her yola, her sokağa parke yol ve kaldırım yapacaklarını ifade etti. Bir şehrin en fazla dikkat çeken yönünün şehir içi ulaşım kolaylığı olduğunu belirten Tollu, bunun da ferah ve kullanılabilir yollarla mümkün olacağını söyledi. Parke yol denilince akla Erdemli Belediyesinin geldiğinin altını çizen Tollu, "planlamalarımız çerçevesinde tüm mahallelerimizi parkeyle donatıyoruz. Ekiplerimiz şuanda Kumkuyu mahallesinde. Erdemli'de bulunan 71 mahalle tarihinde görmediği parke yol hizmetine bizimle kavuştu. Erdemli'nin her köşesini parkeyle donattık, donatmaya da devam edeceğiz" dedi. Başkan Tollu, hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar da Başkan Tollu ve belediye çalışanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundular.

