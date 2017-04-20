Park Halindeki Tır Evin Duvarına Çarptı

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde rampa aşağı caddeye park edilen demir yüklü TIR, belirlenemeyen nedenle hareket edip yaklaşık 20 metre ilerideki evin duvarına çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Çınarlısu Mahallesi Sami Soyla Sokak'ta meydana geldi. Şoför Ahmet K., yaklaşık 25 ton demir yüklü 70 E 5255 plakalı TIR'ı, rampa aşağı olan bir caddeye park edip, demirleri boşaltacağı inşaata geçti. Bu sırada TIR, belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR, yolun solundaki bir evin duvarına çaparak durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. TIR'ın çarptığı evin duvarında hasar oluştu.



Kazanın meydana geldiği yerin yaklaşık 70 metre ilerisinde Cumhuriyet İlkokulu'nun olması nedeniyle olası bir facianın eşiğinden dönüldüğü belirtildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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