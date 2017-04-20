Park Halindeki Otomobilde Yangın

Karaman'da sebze pazarına alışverişe giden vatandaşın park ettiği otomobil iç kısmından alev alarak yandı.



Edinilen bilgiye göre, Alişahane Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan sebze pazarına otomobiliyle alışverişe gelen A.Y., 44 FV 557 plakalı otomobilini sokak arasına park ettikten sonra pazara gitti. Pazardan alışveriş yaptıktan sonra otomobiline dönen A.Y., aracının iç kısmından yandığını görerek durumu itfaiye bildirdi. Yanan otomobil, itfaiye gelmeden çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü.



Olay yerine gelen itfaiye ise otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluşurken, itfaiye yaptığı ön incelemede aracın elektrik kontağı sonucu iç kısmından yandığını tespit etti. - KARAMAN